«Коммерсант»: ИГ готовило теракты у московской штаб-квартиры ГРУ

Федеральная служба безопасности в 2016-2017 годах предотвратила два теракта в Москве, в том числе у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, которые планировали боевики «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации), утверждает газета «Коммерсант» со ссылкой на участников расследования.

Источники газеты рассказали, что подготовкой дистанционно руководил один из лидеров ИГ Тоджиддин Назаров, известный как Абу-Усама Нораки, который до этого через интернет готовил теракты в Швеции и Таджикистане: в апреле 2017 года грузовик въехал в толпу в Стокгольме, а в июле прошлого года джип въехал в группу иностранцев-велосипедистов в таджикском Нуреке.

Первую группу задержанных весной 2016 года организовал строитель из Таджикистана Мусалим Бабаев, с другими участниками он познакомился в мечети в подмосковной Яхроме. Их, как его называет газета, «джамаат» не была этнически гомогенным: в него входили этнические таджики, уроженцы Дагестана, армянин и русский.

Летом 2016 года с ними познакомился строитель из Таджикистана Наим Махмадалиев, который связал их с Нораки. Поскольку Махмадалиев жил в бытовке на стройплощадке возле Хорошевского шоссе, те решили организовать взрыв мимо него, поскольку там часто проезжают грузовики с солдатами-срочниками, служившими в штаб-квартире ГРУ.

Они заказали необходимые детали на торговой площадке AliExpress, однако не успели собрать бомбу, поскольку их задержали 6 сентября 2016 года. Их приговорили к срокам от 14 до 19 лет, на апелляции в Верховном суде решение оставили в силе.

Вторую группу под руководством Нораки задержали в декабре 2017 года: они планировали два взрыва в день Конституции 12 декабря — на перегоне Московского центрального кольца (МЦК) между станциями «Шелепиха» и «Площадь Гагарина», а также в торговом центре «Эдельвейс» в подмосковной Балашихе. В феврале Московский окружной военный суд приговорил двух членов группы к 15 годам колонии строгого режима.