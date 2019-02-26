В Киеве арестовали бывшего главу Генштаба ВСУ по делу о госизмене

Печерский районный суд Киева арестовал до 27 марта без права внесения залога бывшего главу Генштаба ВС Украины Владимира Заману по делу о госизмене, сообщает «Громадское».

Его задержали накануне. Генпрокурор Украины Юрий Луценко писал в фейсбуке, что своими действиями Замана «фактически парализовал сопротивление украинских военнослужащих» во время аннексии Крыма.

Так, по словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, с 2012 по 2014 год Замана сократил состав вооруженных сил больше, чем это было предусмотрено законом.

В этот период также были расформированы 70 воинских частей, в том числе 19 авиационных, что, по мнению военной прокуратуры, лишило Украину необходимой противовоздушной обороны. А в начале 2014 года он не привел войска в боевую готовность, хотя, по данным прокуратуры, знал о подготовке к аннексии Крыма.

Луценко также писал, что Замана подчинил все части тактической группы «Крым» ВСУ тогдашнему руководителю ВМС Юрию Ильину, который позднее принял российскую присягу, что «фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих в мирное время российской агрессии».

Замана руководил Генштабом ВСУ с 2012 по февраля 2014 года, а после до июня того же года был уполномоченным Верховной рады по контролю за деятельностью Минобороны. В марте 2014 года был уволен в запас.