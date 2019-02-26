В Исаакиевском соборе хористы на 23 февраля спели об атомной бомбардировке США

«Концертный хор Санкт-Петербурга» 23 февраля на концерте в Исаакиевском соборе к дню защитника Отечества исполнил песню об атомной бомбардировке США. Запись выступления, как обратила внимание «Бумага», хор опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

В основной программе хор исполнил песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов, а после 60-й минуты прозвучала песня «На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих» Андрея Козловского.

В песне Козловского поется об атомной бомбардировке США: «С десятком бомбочек под сотню мегатонн // Пересек Атлантику и зову наводчика: // "Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!"».

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В воскресенье, 24 февраля, ведущий Дмитрий Киселев в программе «Вести недели» на «России-1» перечислил цели на Западном и Восточном побережьях США, по которым могут ударить российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» из послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию.

Среди них были здание Пентагона в Вашингтоне, а также пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов в Форт-Ритчи (штат Мэриленд). Администрация президента отказалась от комментариев Reuters по этому поводу.