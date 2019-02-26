«Настоящее время»: около 40 фирм, связанных с Евгением Пригожиным, с 2011 года выиграли на госконтрактах более 209 млрд рублей

Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, с 2011 года заключили как минимум 5393 госконтракта на общую сумму 209,23 миллиарда рублей. Об этом говорится в большом расследовании «Настоящего времени», состоящем из четырех частей.

Главная страница расследования «Настоящего времени». Скриншот

По данным издания, Пригожин использует сеть фирм, создавая видимость конкуренции при розыгрыше тендера государственных заказчиков. Победителем в таком случае всегда оказывается компания, работающая в интересах «кремлевского повара». Подсчет в «Настоящем времени» вели только по тем компаниями, чья принадлежность к империи Пригожина уже была подтверждена документами из расследований СМИ. Речь идет о таких компаниях, как «Московский школьник», «Экобалт», «Школьник-ЮЗ», «Спецресурс», «СПб-Кулинария», «Социальное питание „Центр“», «РесторанСервис Плюс», «ПродФудСервис», «Пищевик» и т. д.

При этом, 209,23 миллиарда рублей — не окончательная сумма выигранных госконтрактов, в реальности она может быть больше.

«Больше всего на сокрытие объемов госконтрактов повлияло решение премьер-министра России Дмитрия Медведева, который в 2017 году разрешил «Военторгу» и другим дочерним предприятиям Минобороны засекречивать информацию о госзакупках», — пишет «НВ».

Расследование «Настоящего времени» описывает, как огромное число фирм семьи и бизнес-партнеров Евгения Пригожина фактически взяли на себя снабжение Министерства обороны,

заменив собой современную подрядную систему, которую создал министр Анатолий Сердюков, после чего он был в отправлен в отставку, сопровождавшуюся скандалом.

Дополнительно «Настоящее время» обнаружило, что десятки фирм Пригожина обслуживаются в «Сбербанке», несмотря на санкционные риски, ведь и сам Пригожин, и его компания включены в санкции США.

Бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина» из-за кейтеринговых заказов его компании «Конкорд» для высшей власти в стране, связывают с «ЧВК Вагнера».

В июле прошлого года журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко отправились в Центральноафриканскую республику на съемку фильма о работе ЧВК. 30 июля журналисты были убиты в ЦАР на блокпосту на пути в Бамбари.

«Новая газета» публиковала материалы расследования центра «Досье», согласно которым журналисты с момента прилета в ЦАР были под контролем центральноафриканского жандарма, который координировал свои действия с сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина и контролировал водителя группы, утверждают расследователи.

«Досье» полагает, что водитель журналистов являлся бывшим сотрудником и агентом местной жандармерии, однако не указывает источник этой информации. Агентство РИА Новости сообщало, что он был помещен в следственный изолятор, несмотря на статус свидетеля. По информации расследователей, его освободили из-под стражи. В российском Следственном комитете утверждали, что Дувокама отношения к жандармерии не имеет.