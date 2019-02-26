Бывшего казначея Ватикана признали виновным в насилии над детьми

Присяжные в окружном суде австралийского штата Виктория в декабре признали главу секретариата Ватикана по экономическим вопросам, кардинала Джорджа Пелла виновным в сексуальном насилии над детьми. Об этом стало известно только после снятия судом запрета на обнардование вердикта, передает Reuters.

77-летнего Пелла признали виновным в четырех случаях непристойного поведения с 13-летними мальчиками-хористами в 1996 году, а также в одном случае сексуального изнасилования. Это произошло в соборе Святого Патрика в Мельбурне, где тот был архиепископом.

После этого Пелл был также архиепископом Сиднея, а в 2014 году возглавил секретариат по делам экономики, став третьим человеком в католической иерархии. Суд Мельбурна вынесет ему приговор с учетом вердикта присяжных на следующей неделе.

Обвинения в педофилии Пеллу предъявили летом 2017 года, сам он вину отрицает. До этого в 2015 году его также обвиняли в подкупе жертвы сексуального насилия другого австралийского священника, Джеральда Рисдейла, однако Королевская комиссия Австралии признала его невиновным.

Напомним, согласно исследованию Комиссии, за последние 60 лет около семи процентов австралийских католических священников принимали участие в совращении несовершеннолетних, а с 1980 по 2015 год около 4,5 тысяч человек признались в том, что были жертвами развратных действий со стороны представителей церкви.