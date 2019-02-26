Правительство обязало иностранных спутниковых операторов получать разрешение ФСБ и Минобороны

Правительство распространило на глобальных спутниковых операторов правила, которые ранее касались лишь операторов подвижной персональной спутниковой связи. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Это может помешать запуску в России проекта OneWeb, против которого ранее выступала ФСБ, отмечает РБК.

Согласно документу, теперь исходящий от спутниковых устройств абонентов на территории России трафик должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи. Она будет выступать посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса. При строительстве оператором также придется получать разрешение на работу от Федеральной службы безопасности, Минобороны и Федеральной службы охраны.

Главной целью поправок являются спутниковые операторы, которые оказывают услуги широкополосного доступа в интернет, объяснил РБК руководитель группы компаний AltegroSky Сергей Пехтерев. Документ обяжет глобальные спутниковые системы, запуск которых планируется в будущем, такие как OneWeb и Starlink, строить в России наземные станции сопряжения. Стоимость таких станций еще один собеседник издания оценил в сумму «от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов долларов».

Получение согласованного ФСБ и ФСО заключения об отсутствии шпионской деятельности, по словам Пехтерева, занимает 12–15 месяцев, что также приведет «к крайне тяжелым последствиям для российских операторов связи», если в случае внезапного отказа российских спутников им экстренно придется арендовать иностранные. Обычно перевод занимает от 2 до 10 дней, однако поправки могут замедлить процедуру на год.

Напомним, проект OneWeb экс-менеджера Google Грега Уайлера планирует создать сеть из 882 малых космических аппаратов, которые должны обеспечить интернетом всю Землю. При этом представитель Федеральной службы безопасности Владимир Садовников в октябре выступал против проекта, называя его потенциальной угрозой национальной безопасности России.