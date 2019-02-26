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В Архангельской области на начальника отдела полиции, заставлявшего подчиненных строить баню, завели уголовное дело

Общество

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Следственный комитет Архангельской области возбудил уголовное дело против начальника районного отдела полиции Алексея Волкова за то, что он заставил своих подчиненных строить ему баню. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Подозреваемый уже не работает в органах внутренних дел.

«Сотрудники, опасаясь наступления для них неблагоприятных последствий, на протяжении нескольких месяцев в  2017 году в рабочее время занимались строительством бани, получая заработную плату по должностям, при отсутствии на рабочих местах и фактически не исполняя должностные обязанности», — говорится в сообщении. 

По подсчетам СК, используя бесплатный труд подчиненных, начальник отдела сэкономил около 300 тысяч рублей. 

Теги:
архангельская область, nt
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