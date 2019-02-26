В Архангельской области на начальника отдела полиции, заставлявшего подчиненных строить баню, завели уголовное дело

Следственный комитет Архангельской области возбудил уголовное дело против начальника районного отдела полиции Алексея Волкова за то, что он заставил своих подчиненных строить ему баню. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Банька за счет государства…



Экс-начальник ОМВД России «Приморский» в Архангельской области подозревается в превышении полномочий. Несколько месяцев двое подчиненных Алексея Волкова строили ему баню на даче. Полицейские не появлялись на службе, но исправно получали зарплату pic.twitter.com/v5OXUHtODA — Следственный комитет (@sledcom_rf) February 26, 2019

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Подозреваемый уже не работает в органах внутренних дел.

«Сотрудники, опасаясь наступления для них неблагоприятных последствий, на протяжении нескольких месяцев в 2017 году в рабочее время занимались строительством бани, получая заработную плату по должностям, при отсутствии на рабочих местах и фактически не исполняя должностные обязанности», — говорится в сообщении.