Венедиктов: ситуацией с недопуском журналиста «Эха» в петербургский парламент займется Следственный комитет

Запрос главного редактора «Эха Москвы» об отказе в аккредитации журналиста Сергея Кагермазова в городской ЗакС из прокуратуры города передан на рассмотрение в Главное управление СК РФ по Санкт-Петербургу. Об этом сам Алексей Венедиктов рассказал на пресс-конференции в Петербурге 26 февраля.

По мнению главного редактора «Эха», произошедшая ситуация выходит за рамки отношений между редакцией и петербургским парламентом, и представляет собой «конфликт между представителем власти и журналистом».

При этом, Венедиктов отметил, что редакция «не собирается воевать с ЗакСом» и ждет извинений от Управления по информации и общественным связям городского парламента. На работу радиостанции в Петербурге сама ситуация также не повлияет — осенью «Эхо» примет участие в освещении губернаторских и муниципальных выборов.

«”Эхо” ничего не байкотирует, — подчеркнул Алексей Венедиктов. — У нас есть претензии к конкретному человеку (председателю ЗакСа Вячеславу Макарову – Ред.).

Напомним, ранее журналисту «Эха Петербурга» Сергею Кагермазову неоднократно отказывали в допуске в городской парламент из-за «большого количества заявок и ограниченного количества мест». При этом, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров публично cвязывал невыдачу аккредитации с тем, что журналист не служил в армии.

25 февраля за Сергея Кагермазова вступился Совет по правам человека при президенте России. Члены СПЧ обратились к Вячеславу Макарову с просьбой допустить журналиста на заседания городского парламента.