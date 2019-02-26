Митрополит Тихон и Сергей Шнуров вошли в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре

Музыкант Сергей Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), которого СМИ часто называют «духовником» президента России Владимира Путина, писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный присоединились к Общественному совету при комитете Госдумы по культуре. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя комитета Елену Ямпольскую.

«Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре», — сказала она.

Ямпольская отметила, что ей интересно творчество Шнурова, «особенно жанр „утром в инете, вечером в куплете“, который он в последнее время для себя избрал».

Ямпольская сказала, что члены Общественного совета соберутся 22 марта на парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре.

Общественный совет при комитете Госдумы по культуре создан в январе 2019 года. «Этот совет, я считаю, должен обсуждать такие резонансные, общественные вопросы, связанные, конечно, с гуманитарной повесткой в самом широком свойстве. Мы такой совет создали, я очень признательна всем, кто в него согласился войти. Там будут люди самых разных взглядов, самых разных убеждений», — сказала Елена Ямпольская.

В состав совета ранее вошли 22 человека, среди которых глава Союза Театральных Деятелей Александр Калягин, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и президент международного Дома музыки Владимир Спиваков.