Reuters: российский танкер в обход санкций поставлял топливо КНДР

Российский танкер «Тантал», приписанный к порту Восточный, нарушил международные торговые санкции, передав топливо на северокорейское судно в море как минимум четыре раза с октября 2017 года по май 2018 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на членов экипажа, находившихся в это время на борту российского судна.

По словам источников агентства, транспондер российского судна, позволяющий отслеживать его в море, в момент передачи топлива на северокорейское Chon Myong не работал. Как пояснили агенству эксперты судоходной отрасли, транспондер могли отключить преднамеренно, либо танкер вошел в зону, не покрытую радиолокатором.

Согласно портовым документам, российское судно везло топливо в китайский порт Нинбо, но вместо этого, как сообщили два члена экипажа, в нейтральных водах топливо было перелито на борт северокорейского судна. При этом другой член экипажа утверждает, что «Тантал» встречался с китайским судном.

Компания «Примпортбункер», которой принадлежит танкер «Тантал», с сентября проходит процедуру банкротства. На запросы Reuters в компании не ответили.

Ранее Reuters сообщило, что КНДР в 2017 году как минимум трижды отправляла уголь в Россию. Впоследствии этот груз, по данным издания, переправляли в Южную Корею и Японию. Агенство со ссылкой на источники в европейской службе безопасности также сообщало, что осенью 2017 года зафиксированы случаи, когда российские корабли доставляли контрабандную нефть в КНДР.

При этом в пресс-службе МИД заявили, что Россия «в полном объеме» соблюдает санкционный режим, который действует в отношении Северной Кореи.