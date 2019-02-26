В Челябинской области задержали военнослужащего, который открыл стрельбу с балкона и кричал: «Я вернулся из Сирии»

В городе Сим Челябинской области военнослужащий открыл стрельбу с балкона многоквартирного дома. Об этом сообщают ТАСС, «URA.RU» и Znak.com со ссылкой на источники.

«В городе Сим мужчина с балкона открыл стрельбу из охолощенного, то есть непригодного для боевых выстрелов оружия. Стрелявший задержан», — сказал источник ТАСС.

По данным Znak.com, пьяный мужчина, который оказался действующим военнослужащим, открыл стрельбу из огнестрельного оружия, стоя на балконе третьего этажа дома на улице Володарского. Инцидент произошел 25 февраля.

«Мужчина открыл стрельбу из автомата. 15 минут спустя приехала полиция, встала под его балконом. Его взяли. Он кричал: „Я вернулся из Сирии“», — приводит слова очевидца «URA.RU».

Как отмечает Znak.com, военный следственный отдел СК России проводит проверку.