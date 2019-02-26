В Великом Новгороде двое военных получили условные сроки по обвинению в гибели срочника под танковым выстрелом

Великоновгородский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор двум военным за гибель солдата-срочника под танковым выстрелом и ранения еще трех солдат-срочников во время учений. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Дмитрий Герасимов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

Начальник инженерных войск 6 обшевойсковой армии, подполковник Денис Горелышев и начальник 33 общевойскового артиллерийского полигона, подполковник Виктор Кривошеин получили по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Их признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (части 2 статьи 293 УК).

Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в сентябре 2017 года на военном полигоне в Ленинградской области во время запланированных танковых учений. По версии следствия, Горелышев и Кривошеин небрежно отнеслись к своим должностным обязанностям и разместили четырех солдат, которые участвовали в тренировке в составе имитационных команд, в секторе прямого огневого поражения. При этом участок, где находились солдаты, вопреки мерам безопасности не был оборудован красным флагом.

В результате выстрела снаряда 20-летний рядовой Андрей Виттих скончался на месте происшествия. Еще трем солдатам причинили тяжкий вред здоровью — проникающие ранения, переломы, отрыв конечности, массивная кровопотеря и травматический шок тяжелой степени.

Горелышев и Кривошеин признали вину и раскаялись, а также принесли извинения потерпевшим, добровольно и частично компенсировали причиненный моральный вред.

Видео переговоров военных во время обстрела опубликовано на YouTube-канале «АДВ-ТВ».