Умер поэт Глеб Горбовский

В Санкт-Петербурге на 88-ом году жизни скончался поэт Глеб Горбовский. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил директор издательства «Аничков мост» Евгений Жуков. Информацию о смерти поэта также подтвердила «Литературная газета».

Глеб Горбовский родился 4 октября 1931 году в Ленинграде. В 1937 году его отец был репрессирован, перед началом Великой Отечественной войны мать отправила будущего поэта в Порхов, который позже оккупировали немецкие войска. Горбовский провел детство в детских домах, в подростковом возрасте попал в колонию для несовершеннолетних преступников, откуда сумел сбежать.

Глеб Горбовский начал писать стихи в 16 лет, в 1955 году его впервые опубликовали в газете «Сталинская правда». За свою жизнь он выпустил 25 поэтических сборников, среди них — «Поиски тепла», «Косые сучья» и «Падший ангел». Помимо поэзии Горбовский писал повести и рассказы. Его авторству также принадлежит либретто оперетты «Гори, гори, моя звезда» на музыку Станислава Пожлакова.

В 1963 году Глеб Горбовский был принят в Союз писателей СССР, а в 1996 году стал членом Русского ПЕН-центра. Лауреат множества литературных премий Грозовский был награжден Государственной премией РСФСР им. Горького и орденом «Знак почета».