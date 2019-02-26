В Москве арестовали активистку «Ассоциации народного сопротивления» за акцию против закона об автономном Рунете

Преображенский районный суд Москвы на семь суток арестовал активистку «Ассоциации народного сопротивления» Анастасию Зиновкину за акцию против автономного российского интернета, сообщает Медиазона со ссылкой на активиста АНС Дмитрия Карасева.

Зиновкину признали виновной в нарушении порядка проведения митингов (часть 8 ст. 20.2 КоАП).

В ассоциации также сообщили, что сегодня, 26 февраля, за ту же акцию задержали еще одну активистку Марию Некрасову.

Вечером 15 февраля в Сокольниках десять активистов «Ассоциации народного сопротивления» растянули поперек проезжей части баннер с надписью «Госдуму в отставку» и прошли от Русаковской улицы до улицы Стромынка. Протестующие выкрикивали лозунги «Госдуму в отставку», «Правительство в отставку», «За свободный интернет» и «Тоталитаризм не пройдет», использовали дымовые фаеры.

21 февраля Преображенский районный суд арестовал на 20 суток активиста АНС Александра Буимова за эту акцию по ч.8 ст.20.2 КоАП.

Читайте также Против закона о суверенном интернете на заседании Госдумы внезапно выступили однопартийцы одного из его соавторов

В середине февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект об автономной работе российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций.