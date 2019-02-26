Экс-директора ФБК объявили в федеральный розыск

Романа Рубанова, экс-директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального, объявили в федеральный розыск. Об этом рассказал Ruposters член Общественной палаты Илья Ремесло со ссылкой на базу розыска МВД.

Как подтвердили в ФБК, дело возбуждено по статье 315 УК (неисполнение вступившего в законную силу решения суда) из-за фильма «Он вам не Димон». «Дело возбуждено, так как ФБК не выполняет решение суда, вынесенное в пользу Алишера Усманова. Усманов требует, чтобы ФБК ролик удалил. При этом, конечно, мы сто миллионов раз объясняли, что ФБК не может удалить ролик с моего ютюб-канала. Он мой личный. Я туда что хочу загружаю, что хочу удаляю», — заявил основатель ФБК Алексей Навальный.

При этом, по словам политика, Рубанов уволился с поста главы ФБК «еще до Нового года, это связано с личными и семейными планами».

Напомним, в сентябре 2017 года Люблинский суд Москвы постановил, что ФБК и Навальный должны удалить фильм «Он вам не Димон» по иску бизнесмена Алишера Усманова. Позднее Мосгорсуд уточнил, что удалить надо только те фрагменты фильма, которые он оспаривал.

В октябре 2017 года Рубанова задержали и привезли в московское управление Федеральной службы судебных приставов. После этого он утверждал, что, по словам приставов, против него могут возбудить дело по ст. 315 УК из-за отказа удалять фрагменты фильма «Он вам не Димон». При этом сам Рубанов говорил «Дождю», что решение суда об удалении фрагментов фильма было выполнено.