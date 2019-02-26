Испанские правоохранительные органы не нашли криминальных признаков в смерти Игоря Малашенко

Испанские правоохранительные органы не нашли криминальных признаков в смерти сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Высший суд Андалусии.

«По предварительным данным, без криминальных признаков», — уточнили в суде.

Окончательный доклад о результатах судебно-медицинской экспертизы будет готов примерно через месяц.

Накануне сообщалось, что Малашенко умер в Испании в результате самоубийства.

Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ и до начала 2000-х годов возглавлял телеканал. Он также работал генеральным директором РГТРК «Останкино». В 2001—2009 годах был гендиректором канала RTVI.

В 1996 году он был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина. В 2017 году Малашенко руководил избирательным штабом Ксении Собчак во время президентской кампании.