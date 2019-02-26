Совет депутатов Видного лишил мандата Павла Грудинина

Совет депутатов городского поселения Видное Подмосковья лишил мандата гендиректора «Совхоза им. Ленина» и экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина, сообщил ТАСС председатель совета Игорь Коршаков.

По его словам, решение было принято после получения представления Видновской городской прокуратуры. На основании него провели внеочередное заседание совета, где было решено лишить Грудинина мандата.

Коршаков отметил, что в документе прокуратуры говорилось о нарушении антикоррупционного законодательства. Из 20 депутатов совета на заседании были 13, 11 из них проголосовали за лишение Грудинина мандата, один депутат высказался против и один воздержался.

В разговоре с ТАСС Грудинин сказал, что на заседании не присутствовал. По его словам, ни депутаты, ни прокуратура не дали ему заранее ознакомиться с представлением.

«Мы пойдем в суд, будем добиваться правды. Я буду отстаивать интересы своих избирателей в суде. У меня есть право на защиту чести и достоинства», — сказал Грудинин.

На прошлом заседании, которое прошло 15 февраля, Грудинина освободили от должности председателя совета депутатов Видного.

В 2018 году Грудинин был кандидатом в президенты России от партии КПРФ. Он занял второе место, набрав 11,77% голосов.

Во время предвыборной кампании в ЦИК поступила информация, что в 2016-2017 годах у Грудинина «было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года». Сам Грудинин утверждал, что данные о незакрытых зарубежных счетах являются «информационным вбросом», впоследствии ЦИК не увидел оснований для претензий к Грудинину.