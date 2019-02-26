Верховный суд включил понятие криптовалюты в статьи УК об отмывании денег

Пленум Верховного суда (ВС) решил включить понятие криптовалюты в статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса России, в которых говорится о легализации преступных доходов, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Изменения в Уголовный кодекс внесли из-за рекомендаций международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF). После включения понятия криптовалют в УК, предметом преступлений могут стать в том числе деньги, преобразованные из виртуальных активов.

РБК отмечает, что по результатам оценки FATF 2008 года эксперты организации выявили недостатки, в частности, ненадлежащую прозрачность информации о бенефициарных собственниках, из-за чего Россию поставили на регулярный мониторинг. Как уточняет РБК, в 2014 году ее сняли с учета до следующей взаимной оценки. Новый визит миссии организации в Россию состоится с 11 по 29 марта.

«При получении в 2018 году низкого рейтинга соответствия требованиям FATF будет введен режим усиленного мониторинга и применения экономических санкций», — сказано на сайте Росфинмониторинга.

В материалах ведомства к проекту Взаимной оценки рисков отмывания преступных доходов в России для FATF, отмечает РБК, говорится, в частности, об отсутствии законодательного регулирования и государственного надзора за выпуском и обращением виртуальных валют. Этот факт рассматривается как одна из основных уязвимостей российской экономики. В Росфинмониторинге указали, что «отмечается использование криптовалют в целях сбыта наркотических средств и последующего отмывания преступных доходов» в последние годы.

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В России «правовой статус виртуальных активов не определен», сказано в документе. РБК отмечает, что в стране при этом есть практика выявления, документирования и расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалют при расчетах за наркотики. Они предусмотрены статьей 174.1 УК. Издание приводит данные полиции, согласно которым, следователи за 2017–2018 годы расследовали 104 уголовных дела (27 в 2017 году, 77 — в 2018-м). Из этого числа 51 дело было завершено и направлено в суд (за 2017 год — 17, за 2018 год — 34).

«В настоящее время в связи с совершением преступлений с использованием криптовалют, несмотря на неопределение их правового статуса в законодательстве России, по сути они фактически приравниваются к имуществу (в соответствии с целями использования криптовалют) и идентифицируются в денежном эквиваленте», — цитирует РБК Росфинмониторинг.

В мае 2018 года Госдума в первом чтении приняла законопроект «О цифровых финансовых активах». Криптовалюта и токен, признавались имуществом, которое можно покупать и продавать. При этом устанавливалось, что они не являются законным средством платежа на территории России. В ноябре прошлого года сообщалось, что из документа исключили вопросы обращения уже существующих криптовалют и майнинга.