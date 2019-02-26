В СК и МВД Карачаево-Черкессии прошли обыски по делу Арашуковых

Следователи провели более 70 обысков в 22 населенных пунктах Карачаево-Черкессии в рамках уголовного дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, обвиняемых в убийстве двух человек и хищении природного газа на сумму в 30 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным ведомства, высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов могли получать взятки от участников преступного сообщества. Обыски, в частности, прошли у первого заместителя руководителя управления СК по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, начальника полиции республики Ангара Боташева и начальника Центра «Э» Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова.

Также обыски провели у заместителя руководителя управления СК по Ставрополью Аслана Шехмурзова и замглавы дагестанского управления СК Марата Огузова. РБК сообщает, что следователи приходили и к бывшему премьеру КЧР и действующему начальнику ФКУ «Налог-Сервис» по СКФО Руслану Казанокову, который, по словам источника агентства, «очень близко общался [с Арашуковыми] в последнее время».

Напомним, в конце января силовики задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Первого обвинили в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК) и причастности к двум убийствам. Арашукова-старшего обвинили в создании преступного сообщества и хищении природного газа (ч. 4, ст. 159, ч. 3 ст. 210 УК). Вместе с ним по делу арестованы еще пять человек, связанных с отделениями «Газпром межрегионгаза», еще двое объявлены в розыск. По версии ФСБ, обвиняемые расхитили газ на сумму более 30 млрд рублей, большая часть из которых должна была быть поставлена в Дагестан.