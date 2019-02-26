На рассказавшего о пытках ФСБ петербуржца завели новое дело

Следственный комитет по Петербургу возбудил третье уголовное дело об оскорблении сотрудника следственного изолятора (ст. 319 УК) против культуролога Павла Зломнова, рассказавшего о пытках со стороны сотрудников ФСБ при задержании в январе прошлого года. Об этом «Медиазоне» сообщил его брат Михаил Зломнов.

В возбуждении дела указано лишь имя пострадавшего и дата инцидента: Зломнова заподозрили в том, что в следственном кабинете в СИЗО-6 он оскорбил оперативника ФСИН Ивана Прозоровского. Михаил Зломнов, выступающий защитником брата, предположил, что речь идет о встрече Зломнова со следователем по делу без участия адвокатов 13 ноября.

В оскорблении представителя власти, следователя по делу Павла Зломнова, в конце декабря также обвинили и Михаила Зломнова, а также их отца Андрея. Согласно материалам дела, это произошло в августе во время предъявления обвинения Зломнову-культурологу. Как отмечал «Коммерсант», защищать семью адвокат после это согласились более 40 их коллег из Москвы и Петербурга.

Напомним, культуролога Павла Зломнова задержали 31 января 2018 года по делу о незаконном обороте оружия, при этом во время задержания, как вспоминали его родственники, сотрудники ФСБ «прыгали по нему, отбили почки, голову, руку». Другой фигурант этого дела Роман Гроздов также говорил о пытках.

В конце января Зломнова выпустили под подписку о невыезде и сразу же задержали по новому делу — по подозрению в публичном оправдании терроризма в стихотворной форме, которым он якобы занимался в камере (ч. 1 ст. 205.2 УК). Ломоносовский районный суд Ленинградской области вновь поместил его в СИЗО.