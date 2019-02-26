The Economist назвал торговые войны самой серьезной угрозой мировой экономике в 2019 году

Эксперты британского журнала The Economist составили рейтинг угроз мировой экономике на 2019 год, результаты исследования приводит РБК.

По мнению экспертов, самой серьезной угрозой является возможнная масштабная торговая война между США и Китаем. Несмотря на то, что конфликты между двумя странами можно пресечь международной сделкой, это не приведет к полному снятию рисков. Угрозу считают умеренной (15 баллов по шкале интенсивности риска), но исследователи отмечают, что ее последствия могут быть крайне тяжелыми. Более того, торговые войны могут возникнуть между другими странами, говорится в исследовании.

Среди важных угроз эксперты также назвали рецессию в США, которая может возникнуть к 2021 году. По оценкам исследователей, в 2019 и в 2020 годах в стране замедлится рост ВВП: сначала до 2,3%, потом — до 1,5%. Эксперты отмечают, что спад может быть сильнее из-за уязвимости финансового сектора США.

В топ-10 угроз мировой экономике эксперты The Economist включили также разрушительное влияние на глобальную экономику возможных кризисов на развивающихся рынках, обвал экономики Китая, начало военных действий на Корейском полуострове и выход Великобритании из Евросоюза без сделки.

Исследователи полагают, что в 2019 году рост мировой экономики замедлится до 2,8%, а в 2020 году — до 2,6%, а в реальности могут оказаться еще ниже.

Ранее рейтинг угроз глобальной экономики опубликовало агентство Bloomberg. Первое место в нем также заняли торговые войны.

В конце января этого года государственное статистическое агентство Китая назвало торговый конфликт с США одной из причин рекордного ухудшения роста экономики страны. Экономики США и Китая являются крупнейшими в мире.