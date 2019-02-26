WP: американские спецслужбы отключили «фабрику троллей» Пригожина от интернета на день ноябрьских выборов

Киберкомандование США отключило петербургское «Агентство интернет-исследований», связанное с бизнесменом Евгением Пригожиным, от интернета на время ноябрьских выборов в Конгресс. Об этом рассказали источники The Washington Post.

Операция длилась несколько дней, с начала голосования 6 ноября до окончания подсчета голосов, — чтобы «не дать россиянам начать рассылать в соцсетях сообщения, ставящие под сомнение результаты выборов».

Операцией руководил глава киберкомандования Пол Накасоне, в июле открывший специальный отряд из сотрудников ведомства и Агентства национальной безопасности. Провести подобную наступательную операцию им позволил августовский указ президента Трампа, разрешивший наступательные кибероперации.

Издание не приводит, как именно была проведена операция: «Они вывели их из строя», — сказал собеседник газеты. Сотрудники «фабрики троллей» не знали, что происходит и обращались к системным администраторам, утверждает другой их источник.

Еще один источник WP усомнился в долгосрочных успехах операции: «Вызванные ею испуг и неудобства могут повысить затраты на их деятельность, однако она неспособна полностью остановить государство от вмешательства в дела другого государства».

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До этого осенью, как писала The New York Times, киберкомандование осуществляло еще одну операцию: его сотрудники рассылали потенциальным российским хакерам и «троллям», пытающимся повлиять на выборы, письма с описание последствий их действий. Источники WP рассказали, что сотрудники «Агентства интернет-исследований» после этого начали внутренню проверку возможной утечки информации.