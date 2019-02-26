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Верховный суд Дагестана признал бездействие властей при восстановлении ущерба от контртеррористической операции

Общество

 

Верховный суд Дагестана признал бездействие региональных властей при восстановлении ущерба от контртеррористической операции 2014 года в поселке Временный. Об этом «Новой» сообщили в правозащитном центре «Мемориал».

Когда более сотни жителей поселка в прошлом году обращались в махачкалинский суд, тот посчитал, что власти вели «непрерывную переписку по согласованию пострадавших граждан», а заявители вовсе просрочили сроки давности.

Однако суд второй инстанции занял их сторону, мотивировочная часть решения еще не была опубликована. Правозащитники настаивали, что региональные власти, администрация района, местное МВД, МЧС и правительство Дагестана, начали согласовывать документы лишь спустя полтора года, хотя, по закону, у них на это есть всего три месяца.

Они также не согласились с мнением об истечении срока давности: по их мнению, его было необходимо отсчитывать от декабря 2017 года, когда они узнали о конкретном госоргане, который не давал документам ход, — республиканском МВД — а не от даты ответа федерального правительства о том, что власти региона не запросили средств на компенсации.

Напомним, контртеррористическая операция в поселке Временный (Унцукульский район) проходила с 18 сентября по 26 ноября 2014 года. Жителей вынудили покинуть его на это время, а когда те вернулись, обнаружили, что их дома разрушены, а имущество испорчено или украдено. Как уточнили в ПЦ «Мемориал», добиться компенсаций более тысячи жителей Временного все еще не удается.

Теги:
суды, дагестан, va
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