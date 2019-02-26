По делу Арашуковых задержали еще двух подозреваемых

Следственный комитет России задержал еще двух подозреваемых по делу о хищении природного газа, по которому проходят сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Это замдиректора по общим вопросам в «Газпром газораспределение Ставрополь» и бывший гендиректор ОАО «Ессентукская Теплосеть» Замир Борисов и директор филиала «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минеральных водах Ирина Валешная. По данным СК, они получали наличные от промышленных потребителей газа

Напомним, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» задержали в конце января. Первого обвинили в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК) и причастности к двум убийствам.

Арашукова-старшего обвинили в создании преступного сообщества и хищении природного газа (ч. 4, ст. 159, ч. 3 ст. 210 УК). Вместе с ним по делу арестованы еще пять человек, связанных с отделениями «Газпром межрегионгаза», еще несколько человек объявлены в розыск.

По версии следствия, они открывали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные счета, которые привязывались к плательщику с недействительным адресом или вообще не привязывались к абоненту. Поставляемый им газ они забирали и перепродавали, а в отчетах «Газпрому» указывали, что взыскать плату за газ в полном объеме невозможно. ФСБ оценила ущерб в 31 млрд рублей, при чем большая часть приходилась на Дагестан.