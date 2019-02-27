Леонардо ди Каприо потребовал освободить косаток и белух из приморской «китовой тюрьмы»

Актер Леонардо ди Каприо попросил своих подписчиков в твиттере и фейсбуке подписать петицию за освобождение косаток и белух, находящихся в приморской бухте «Средняя» под городом Находка. К ней присоединились уже около 900 тысяч человек.

Please sign this petition and join me in speaking out against the inhumane capture of orcas and belugas in Russia. https://t.co/OED9zJ9fnz — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) February 26, 2019

«Пожалуйста, подпишите эту петицию и присоединитесь к моему протесту против бесчеловечного удержания косаток и белух в России», — написал актер.

Ранее внимание к проблеме привлекали и другие мировые знаменитости: актриса и член Международного фонда защиты животных (IFAW) Памела Андерсон в конце февраля писала об этом в обращении к российскому президенту Владимиру Путину, а до этого к письму Международного проекта по морским млекопитающим присоединился океанограф Жан-Мишель Кусто, сын Жака-Ива Кусто.

Путин поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву к 1 марта решить судьбу косаток и белух, а также к концу июля разработать поправки, которые уточнят правила добычи и использования морских млекопитающих и требования к их содержанию.

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Напомним, «Новая газета» сообщала о том, что в прошлом году в вольерах бухты Средняя недалеко от Находки оказались 11 косаток и 90 белух, которых планировали продать в океанариумы Китая по цене почти в 19 млн долларов. Из-за тесных грязных бассейнов и холода экологи окрестили бухту Средняя «китовой тюрьмой»

В конце февраля экологи рассказали о том, что из бухты пропала одна косатка якобы из-за повреждения сетного мешка, удерживающего животных в воде. Ранее из «китовой тюрьмы» уже пропали три детеныша белух, предположительно в возрасте до года. Таким образом, сейчас в бухте находятся 10 косаток и 87 белух.