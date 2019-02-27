«Коммерсант» узнал о возражениях Минсельхоза против расширения продуктового эмбарго

Министерство сельского хозяйство выступило против расширения продуктового эмбарго, которое в феврале предложила Федеральная таможенная служба. Это следует из протокола совещания в министерстве с главами крупнейших отраслевых объединений, с которым ознакомился «Коммерсант».

В министерстве посчитали, что предложение создаст риски для российских предприятий и приведет к перебоям с поставками. Основные риски связаны с производством детского питания: ФТС предложила запретить ввоз необходимых для его производства фруктово-овощных концентратов, однако из-за неразвитости отрасли поиск аналогов займет несколько лет.

Согласно протоколу, в Минсельхозе согласились с тем, что сейчас действительно существуют способы обхода продуктового эмбарго, в том числе через декларирование запрещенных продуктов кодами «товаров прикрытия», которые в перечень запрещенных для ввоза не входят. При этом там посчитали, что вопрос требует более серьезной проработки и к нему будет целесообразно вернуться, если потребуются дополнительные контрсанкции.

Напомним, в феврале стало известно о предложении ФТС расширить список товарных групп, запрещенных к ввозу в Россию из ряда стран. Среди потребительских товаров в новом списке оказались рыбные и мясные консервы, оливки, консервированные овощи и фрукты, а также джемы. Собеседники «Коммерсанта» в индустрии отмечали, что инициатива скажется на производстве безалкогольных напитков и соков.

Продуктовое эмбарго действует в России с августа 2014 года: указ президента Владимира Путина ввел запрет на ввоз в страну продуктов из стран, которые ввели санкции против России. Это коснулось поставок говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов и овощей. Осенью 2016 года правительство включило в перечень запрещенных к ввозу товаров соль (в том числе морскую). В июле прошлого года меры продлили еще на год.