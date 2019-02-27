В топ-100 предметных рейтингов QS вошли 25 российских вузов

25 российских университетов вошли в топ-100 предметных рейтингов за 2019 год британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Больше всего попаданий — в 12 дисциплинах — у Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, а самой высокой строчки удалось достигнуть Санкт-Петербургскому горному университету — он 19-й в инженерном деле.

В топ-50 МГУ попал в 5 дисциплинах: лингвистике (23), физике и астрономии (26), современным языкам (33), математике (34), компьютерным наукам (48). В случае с лингвистикой он впервые за 4 года не вошел в топ-20 рейтинга.

В рейтинге по физике и астрономии, помимо него, оказались еще три российских университета: Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Новосибирский государственный университет — все они оказались во второй половине топ-100.

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При составлении рейтинга QS учитывают академическую репутацию заведения, репутацию среди работодателей, цитируемость научных статей и индекс Хирша. Как уточнила региональный директор компании по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева, за год средний показатель цитируемости статей российских вузов вырос почти на 4% — до 57,12 из 100.

По количеству университетов в топ-10 вновь лидируют США (234), за ними идут Великобритания (137), Швейцария (22) и Австралия (18). По количеству первых мест в мире лидирует Гарвардский университет (12), за ним следует Массачусетский технологический институт (11).

В прошлом году в предметные рейтинги QS вошли 24 российских университета. При этом российские вузы вошли в топ-50 в восьми предметных областях, из них МГУ — в четырех, а также по 11 отдельным предметам.