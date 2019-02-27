Прокуратура предложила возбудить уголовное дело из-за сожжения пяти верблюдов

Прокуратура Ангарска передала в полицию материалы для возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК) по итогам проверки жертвоприношения верблюдов шаманами из центра «Вечно синее небо». Об этом представитель областного надзорного ведомства рассказал ТАСС.

О привлечении устроивших жертвоприношение шаманов к уголовной ответственности ранее говорил верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. «Такая статья есть у нас в России — жестокое обращение с животными. Сразу перед обрядом резать барана или верблюда... это не шаманизм, это сатанизм», — говорил он. Глава «Вечно синего неба» Артур Цыбиков, заместитель верховного шамана, тогда заявлял, что готов понести наказание, если его вину докажут.

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Напомним, центр «Вечно синее небо» опубликовал видеозапись с сожжением пяти верблюдов в начале февраля. Как уточнял Цыбиков, обряд провели перед Новым годом по лунно-солнечному календарю, 27 января, на шаманской базе у Ангарска. Представители других шаманских центров осудили ритуал. После этого ангарская прокуратура начала проверку.