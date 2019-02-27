Пакистан уничтожил два самолета индийских ВВС на границе. Индия сбила пакистанский истребитель

Вооруженные силы Пакистана сбили два самолета Военно-воздушных сил Индии над линией контроля между странами в воздушном пространстве Пакистана, заявил в твиттере представитель ведомства Асиф Гафур. Между тем погранслужбы Индии сбили пакистанский истребитель F-16, сообщают издания Firstpost и Times of India со ссылкой на Asian News International (ANI).

Один из индийских самолетов упал на индийской территории, два пилота и один мирный житель погибли, другой — на территории Пакистана, его пилота арестовали, передает Reuters.

Власти Индии обвинили пакистанские истребители в нарушении воздушной границы: те развернулись и покинули страну только после ответной атаки индийской авиации. Возвращаясь, пакистанские самолеты сбрасывали бомбы, информации о пострадавших нет. В итоге индийские погранслужбы сбили один из истребителей ответным огнем, он упал на территории Пакистана в 3 км от границы, его пилот катапультировался.

J&K: Pictures of craters formed from Pakistani bombs dropped near Indian Army post in Rajouri sector. Pic courtesy: Army sources) pic.twitter.com/bAqG1YW3AO — ANI (@ANI) February 27, 2019

Конфликт развился после того, как 14 февраля пакистанские боевики убили в индийском штате Джамму и Кашмир не менее 40 сотрудников индийской военизированной полиции. Накануне ВВС Индии совершили ответный удар, атаковав позиции на территории Пакистана боевиков террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад», взявшей ответственность за нападение.

Споры из-за территорий Кашмира между двумя странами, к концу 20 века объявивших о наличии у них ядерного оружия, начался после обретения ими независимости в 1947 году. Между ними было три войны, несколько военных операций и множество более мелких столкновений.