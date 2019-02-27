НАК: в ходе спецоперации в Нальчике убили трех планировавших теракт боевиков

В Нальчике в Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали трех вооруженных боевиков, которые планировали совершить теракт. Об этом РИА Новости сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Как сообщалось ранее, силовики заблокировали один из частных домов в микрорайоне «Александровка», в котором находились боевики.

«На предложение сдаться они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов», — заявлял собеседник агентства. Сотрудники силовых структур открыли по боевикам ответный огонь.

КТО ввели в Нальчике в 4:00 27 февраля после того, как силовые структуры получили информацию о возможном местонахождении членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников.