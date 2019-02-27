В Совфеде предложили вдвое увеличить штрафы за вредную для детей информацию в интернете

Сенатор от Саратовской области Людмила Бокова внесла в Госдуму пакет законопроектов, которые направлены на усиление действующих норм о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Сенатор предложила увеличить вдвое штрафы для людей и компаний, предоставляющих доступ в интернет без фильтрации запрещенного контента (за исключением операторов связи) в местах, где к нему могут подключиться дети (ч. 2 ст. 6.17 КоАП). Для граждан он составит от 10 до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 40 до 100 тыс. рублей.

Она также предложила поднять штрафы за распространение среди детей информации, причиняющую вред их здоровью и развитию (ч. 1 ст. 6.17 КоАП): для граждан они составят от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц и предпринимателей — от 10 до 20 тыс. рублей, для юрлиц — от 40 до 100 тыс. рублей. Последним двум категориям также может грозить приостановление деятельности на 90 суток.

Согласно пояснительной записке, «в настоящее время размеры административных штрафов в связи с их незначительностью не могут являться полноценной мерой ответственности».

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Другой законопроект Боковой расширит перечень оснований для внеплановых проверок интернет-провайдеров: надзорное ведомство в случае обращений граждан сможет проверить, ограничил ли оператор доступ к опасной информации. Он также обяжет образовательные учреждения разработать программы, обеспечивающие информационную безопасность учащихся.