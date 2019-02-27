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В Швеции задержали подозреваемого в сборе разведданных в пользу России

Общество

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В Стокгольме 26 февраля задержали человека, подозреваемого в сборе разведывательных данных в пользу России, сообщается на сайте шведской Полиции безопаности (СЭПО).

Как утверждается в сообщении, задержанный работал в шведской индустрии высоких технологий, которая «представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей».

По данным правоохранительных органов, его завербовал агент российской разведки, работавший в Швеции «под дипломатическим прикрытием». 

В полиции предположили, что сбор данных осуществлялся с 2017 года.

Теги:
разведка, шпионаж, швеция, ek
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