В Швеции задержали подозреваемого в сборе разведданных в пользу России

В Стокгольме 26 февраля задержали человека, подозреваемого в сборе разведывательных данных в пользу России, сообщается на сайте шведской Полиции безопаности (СЭПО).

Как утверждается в сообщении, задержанный работал в шведской индустрии высоких технологий, которая « представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей ».

По данным правоохранительных органов, его завербовал агент российской разведки, работавший в Швеции «под дипломатическим прикрытием».

В полиции предположили, что сбор данных осуществлялся с 2017 года.