В Кузбассе суд приостановил работу угольного завода после появления черного снега

Киселевский городской суд Кемеровской области, где в феврале выпал черный снег, приостановил на 90 суток до 25 мая работу угольного завода «Обогатитель». Об этом говорится в сообщении областного управления ФССП, приставы опечатали входы и оборудование фабрики.

Работу предприятия остановили из-за нарушения требований промышленной безопасности (ч.1 ст 9.1 КоАП). В прошлом году его деятельность приостанавливали уже трижды, с марта по май, с июля по октябрь и с октября по февраль, однако руководство предприятия не исправило нарушения, найденные Ростехнадзором.

Накануне также стало известно, что после появления в Киселевске черного снега полиция возбудила уголовное дело о загрязнении атмосферы (ч. 1 ст. 251 УК). В сообщении областного МВД отмечалось, что проверка установила предприятие, виновное в загрязнении, однако его название не приводилось.

В феврале черный снег выпал в нескольких городах Кемеровской области: фотографии в соцсетях выкладывали жители Прокопьевска, Киселевска и Ленинска-Кузнецкого. По данным СМИ, снег почернел из-за выбросов угольной пыли на двух местных обогатительных фабриках.