Новая газетастать со–
участником

После столкновения поезда с платформой на вокзале Каира начался пожар. Есть погибшие

Общество

 

На главном железнодорожном вокзале в Каире на станции Рамсес произошло столкновение поезда с платформой. По данным Al Shorouk, в результате аварии погибли 24 человека, не менее 50 — получили ранения.

Как сообщает Reuters со ссылкой на два источника, 10 человек погибли, еще 20 были ранены.

По предварительной информации, железнодорожный поезд вышел из депо и столкнулся в платформой на станции Рамсес, после чего произошел взрыв и начался пожар.

Теги:
поезда, авария, египет, ek
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera