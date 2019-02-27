После столкновения поезда с платформой на вокзале Каира начался пожар. Есть погибшие

На главном железнодорожном вокзале в Каире на станции Рамсес произошло столкновение поезда с платформой. По данным Al Shorouk, в результате аварии погибли 24 человека, не менее 50 — получили ранения.

Как сообщает Reuters со ссылкой на два источника, 10 человек погибли, еще 20 были ранены.

По предварительной информации, железнодорожный поезд вышел из депо и столкнулся в платформой на станции Рамсес, после чего произошел взрыв и начался пожар.