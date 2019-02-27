В московской школе произошла массовая драка третьеклассников. Двух учениц госпитализировали

В московской школе № 67 произошла массовая драка между учениками 3 «А» класса, сообщает РБК со ссылкой на два источника в московской полиции. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства конфликта между учащимися.

Инцидент произошел 26 февраля. В результате драки в детскую городскую клиническую больницу № 9 им. Г. Н. Сперанского госпитализировали двух учениц 2009 и 2010 года рождения. Родители еще одной девочки отказались от госпитализации.

Врачи зафиксировали у детей закрытые травмы живота, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В справочной больницы отказались от комментариев.

Директор школы Андрей Козлов подтвердил информацию о происшествии, однако отказался сообщить подробности. Он добавил, что вначале руководство «разберется у себя», после чего опубликует официальный пресс-релиз.