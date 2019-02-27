В России завели дело на офицера СБУ, расследующего захват украинских кораблей на Азове

Следственный комитет России начал преследование по статье о незаконном возбуждении дела (ч.2 ст.299 УК) в отношении офицеров юстиции Украины, занимающихся расследованием захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По версии российской стороны, старший следователь СБУ в Одесской области Александр Губский и заместитель военного прокурора южного региона Украины Роман Мрочко незаконно обвинили семерых российских военнослужащих в агрессивных военных действиях по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УК Украины).

О возбуждении уголовного дела стало известно 25 февраля, по данным российского СК, обвинение уже согласовано прокуратурой и направлено для вручения обвиняемым в места прохождения службы.

В списке обвиняемых — командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников, командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Александр Моисеев, а также пять военнослужащих крымского пограничного управления ФСБ.

Напомним, 25 ноября прошлого года российская погранслужба обстреляла три украинских военных корабля, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Инцидент произошел в Керченском проливе. По мнению российской стороны, корабли пересекли границу незаконно, поскольку Украина заранее не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что заявки были поданы, но ответ на них не поступил.

После инцидента ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении 24 украинских моряков за незаконное пересечение границы (ч. 3 ст. 322 УК), все они арестованы. Вскоре после этого Евросоюз призвал отпустить украинских моряков, а также сообщил о введении санкций против России.