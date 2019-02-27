Глава комитета Госдумы предложил давать СМИ «право на ошибку» в случае распространения фейка

В Государственной думе предложили ввести принцип «права на ошибку» для официально зарегистрированных СМИ в рамках законопроекта о распространении в интернете фейковой информации, сообщает Интерфакс.

По словам главы думского комитета по информационной политике Леонида Левина, это делается для того, чтобы дать СМИ «возможность самим удалить недостоверную общественно значимую информацию, оперативно исправить ошибку и, таким образом, избежать мер по блокировке со стороны Роскомнадзора».

Левин также предложил ко второму чтению «вывести традиционные медиа, режим регулирования которых на текущий момент достаточно эффективен против фейков», из под действия законопроекта.

«Рассчитываю, что комитеты и Государственная Дума поддержат эти поправки как соответствующие принципу “право на ошибку”, что важно для сохранения в обществе свободы слова и свободы распространения информации», — добавил Левин.

На заседании предложили внести поправки к другому резонансному законопроекту — об оскорблении в СМИ и интернете представителей государственной власти. Так, Левин заявил, что владельцу ресурса, на котором была опубликована неуважительная информация, будут давать сутки на ее удаление.

«Если гражданин выполняет требование Роскомнадзора — удаляет контент в установленный срок, то он не будет привлекаться к административной ответственности, в случае если это первое правонарушение такого характера», — отметил праламентарий.

Законопроекты о фейковых новостях и наказании за оскорбление власти прошли первое чтение в Госдуме 24 января. В первом случае речь идет о публикациях «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений» за которую планируют привлекать к административному наказанию.

Во втором случае нарушением предлагают считать материалы, написанные «в неприличной форме» об обществе, госслужащих и государственных символах. Одним из авторов обоих законопроектов был сенатор Андрей Клишас.