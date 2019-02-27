В Петербурге возбудили дело о загрязнении рек после съемок фильма студии Никиты Михалкова

Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу возбудил административное дело против ООО «Фильмфест» о загрязнении водных объектов в Санкт-Петербурге после съемок фильма «Серебряные коньки».

«Государственные инспекторы департамента возбудили дело об административном правонарушении по факту загрязнения реки Мойки, Крюкова канала и канала Грибоедова, вызванного размещенными в акватории водных объектов плитами синего цвета», — сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства.

Претензии Росприроднадзора были вызваны тем, что некоторые плиты до сих не были демонтированы, древесно-стружечный материал начал разбухать, а краска — осыпаться. «Все это остается на льду. На поверхности также замечены опилки и обломки деревянных конструкций», — заявили в ведомстве.

Съемки фильма «Серебряные коньки» идут с начала февраля на замерзших реках и каналах Петербурга, а также во дворцах Великих князей и в Михайловском замке. Производством картины занимаются несколько кинокомпаний, в том числе студия «ТРИТЭ» режиссера Никиты Михалкова.

Действие фильма разворачивается в Петербурге 1899 года в канун Рождества. В центре картины сын фонарщика Матвей, чье единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки, и дочь крупного сановника Алиса, которая мечтает заниматься наукой. В широкий прокат фильм выйдет в 2020 году.