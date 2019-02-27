«Ведомости» узнали о негласных квотах на экспорт зерна. В Минсельхозе это отрицают

Сотрудники Минсельхоза на совещании объявили о появлении «негласных квот» для экспортеров зерна из-за плохих прогнозов урожая, рассказали «Ведомостям» четыре сотрудника индустрии. Квоты будут распределены на основании экспорта крупными трейдерами в октябре, уточнил собеседник газеты.

Министерство отрицает эту информацию: ограничений экспорта не планируется, а прогноз по экспорту на 2018-19 сельскохозяйственный год не менялся. Как отмечают «Ведомости», в первой половине сезона, с июля по декабрь, Россия продала за границу на тонну больше прогноза Минсельхоза, 29 вместо 28 тонн, и министерство, как писал в январе «Коммерсант», просило экспортеров замедлить отгрузки во второй половине сезона.

Одновременно с этим проверки Россельхознадзора стали занимать больше времени: вместо 1-2 дней ведомство стало брать пробы только после погрузки — проверка длится от 3-5 дней до двух недель, еще три дня отводятся на выдачу заключения. Из-за простоя зафрахтованных судов с зерном трейдеры несут потери, отмечает газета.

Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано объяснило это тем, что в прошлом году импортеры из Индонезии, Вьетнама и африканских стран критиковали качество зерна и было решено усилить контроль — с планами Минсельхоза по экспорту это никак не связано.

По данным Минсельхоза, с 1 июля прошлого года по 14 февраля Россия экспортировала 33,3 млн тонн зерна, что на 1,8% больше, чем годом ранее (32,7 млн тонн). При этом в январе и феврале спрос на российское зерно снизился, рассказал «Ведомостям» директор «Совэкона» Андрей Сизов: в январе на экспорт пошло на 5% меньше, чем год назад (3 млн тонн зерновых), а в феврале ожидается снижение на 40%(2,4 млн тонн).