Юлия Навальная отсудила у «Комсомольской правды» 40 тысяч рублей за публикацию фотографий с отдыха в США

Юлия Навальная отсудила у редакции газеты «Комсомольская правда» 40 тысяч рублей за использование фотографий ее мужа, политика Алексея Навального, с семейного отдыха. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

«Редакция факт нарушения признала. Поторговались немного: я требовала 150 тысяч, они согласились на 40. И вот, подписали соглашение. Всю сумму перечислю в Фонд борьбы с коррупцией», — написал она в своем посте.

В июле 2018 года «Комсомольская правда» опубликовала статью «Американские каникулы российского оппозиционера: Гоняй на красном Крайслере, лобстеров жуй!», в которой были размещены фотографии с отдыха семьи Навального в США.

«Вот такая она жизнь российского оппозиционера: на родине обманом выводишь школьников под омоновские дубинки, а потом — катаешься по Америке, уминая лобстеров», — утверждалось в материале.

Юлия Навального отмечала, что фотографии ее мужа были действительно сняты во время семейного отдыха около десяти лет назад. По ее словам, она сама разместила их в интернете, а корреспондент «КП» выдал их за «уникальный эксклюзив, оказавшийся в распоряжении редакции».