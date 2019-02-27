Российский научный фонд приостановил выплату грантов ученым

Российский научный фонд приостановил выплату грантов на исследовательские проекты ученых. В организации это объяснили тем, что им не поступили выделенные на это средства из федерального бюджета.

Согласно письму главы фонда Александра Хлунова, с которым ознакомился Интерфакс, необходимые деньги, около 7,3 млрд рублей, им перечислят после заключения соглашения между фондом и Минобрнауки, однако оно еще не подписано. Когда проблема разрешится, в фонде не уточнили, пообещав «приложить все усилия».

Российский научный фонд был основан в 2013 году, он выделяет гранты по девяти направлениям, в том числе по математике, физике, химии, а также гуманитарным и социальным наукам. Его попечительский совет возглавляет помощник президента Андрей Фурсенко.