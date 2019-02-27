Силуанов оценил затраты на выполнение поручений Путина в 900 млрд рублей за пять лет

На выполнение поручений, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуется более 900 млрд рублей с 2019 по 2024 год. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов, пишет Интерфакс.

«При подготовке предложений будем более жестко относиться к перераспределению бюджетных ассигнований, бюджетной дисциплине для того, чтобы максимально реализовать все ресурсы, которые есть в бюджете, на исполнение задач, поставленных в указе и в послании», — заверил министр.

Ранее Силуанов заявлял, что на меры социальной поддержки населения, предложенные Путиным, будут необходимы 100-120 млрд рублей ежегодно.

20 февраля во время выступления перед парламентариями Путин коснулся нескольких вопросов социально-экономической поддержки россиян. В частности, он предложил расширить льготы для многодетных семей по принципу «больше детей — меньше налогов» и поставил перед правительством задачу повысить пенсии и единые денежные выплаты сверх прожиточного минимума.