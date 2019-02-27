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Во Вьетнаме начались переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Политика

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Во вьетнамском Ханое начался второй саммит лидеров США и КНДР, трансляцию встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына ведет ТАСС. 

Лидер КНДР заявил, что Трамп «проявил мужество, приняв участие в этом саммите» и выразил уверенность, что встреча «принесет реальный результат». Трамп сообщил, что США готовы помочь в реализации экономического потенциала КНДР и заявил, что считает Ким Чен Ына «другом» и «великим лидером».  

«Первый саммит был очень удачным. Я был удовлетворен, вы тоже», — цитирует ТАСС Трампа. «Надеюсь, что этот будет таким же или еще более великим по сравнению с первым: мы достигли больших успехов, и, полагаю, наибольший из них — это наши отношения. Это действительно хорошо», — сказал он.

Напомним, саммит проходит 27-28 февраля. Лидеры США и КНДР провели короткую встречу тет-а-тет, после этого начался ужин с представителями обеих сторон. Ожидается, что основные переговоры пройдут во второй день, 28 февраля. 

Первая встреча Ким Чен Ына и Трампа состоялась 12 июня прошлого года в Сингапуре и длилась 35 минут. Они подписали соглашение, состоящее из четырех пунктов: о перезапуске отношений между двумя странами, приверженности к установлению мира на Корейском полуострове, важности Пханмунджомского соглашения, подписанного в конце апреля лидерами США и КНДР для процесса денуклеаризации региона. Также Трамп и Ким Чен Ын договорились идентифицировать и вернуть в США останки американских военнопленных, находящихся в КНДР со времен Корейской войны.

Теги:
ким чен ын, вьетнам, трамп, em
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