«Трансперенси»: в 2017 году правительство без конкурса отдало контракты на 400 млрд рублей связанным с властью подрядчикам

Антикоррупционная организация «Трансперенси Интренешнл — Россия» призвала отменить п. 2 в Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», так как нынешняя версия закона позволяет президенту и правительству «неограниченно вмешиваться в закупочную деятельность».

«Это приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а также противоречит основным направлениям и основополагающим принципам государственной политики по развитию конкуренции», — говорится в заявлении организации.

Как подсчитали расследователи, в 2017 году президент и правительство сделали неконкурентными 3837 контрактов на сумму более 418 млрд рублей. При этом 398 млрд рублей пришлись на 499 контрактов стоимостью более 30 млн рублей.

В материале утверждается, что в ряде случаев контракты без конкурса доставались подрядчикам и компаниям, близким к первым лицам государства. Так, в 2017 году 400 млрд рублей распределили между 112 подрядчиками, 81 из них частично или полностью принадлежали госорганам, еще 31 — частным или физическим лицам.

Среди последних числятся АО «Крокус Интернешнл» Араса Агаларова, который считается другом бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, которого называют другом президента России Владимира Путина, и АО «ОЗК» Зиявудина Магомедова, которого считают другом бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.