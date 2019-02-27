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В Карелии чиновники пожаловались в полицию на депутата из-за надписи на сугробе с просьбой к Путину

Общество

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В Олонецком районе Карелии чиновники написали заявление в полицию на муниципального депутата Игоря Некина из-за надписи на сугробе «Путин, помоги убрать кучу», сообщил Некин «МБХ медиа».

Он рассказал, что после чистки дороги коммунальщики собрали снег рядом с домом, который весной всегда подтапливает. Некин обратился к чиновникам, а те ему ответили, что сугроб убирать не будут, и сказали писать заявление. После этого муниципальный депутат написал на сугробе обращение к Путину. 

«В ответ администрация района не кучу снега убрала, а написала заявление в полицию», — сказал Некин «МБХ-медиа».

Он сообщил, что дал показания, и ему сказали, что в заявлении надпись на сугробе указана как «дискредитация власти». Некин рассказал, что 27 февраля его вызвали на беседу с главой администрации Олонецкого района.  

Теги:
депутаты, полиция, карелия, em
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