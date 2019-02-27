Основатель фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский подал в суд на «Аэрофлот» с требованием вернуть ему платиновый статус в бонусной программе и накопленные мили. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского районного суда Алексея Черникова.

По его словам, административное заявление зарегистрировано в суде 27 февраля. В течение трех дней судья должен вынести решение о принятии иска или его отклонении.

В ноябре 2018 года Алешковского лишили платинового статусе в программе «Аэрофлот Бонус» после того, как он опубликовал в твиттере фотографию приказа о запрете сотрудникам авиакомпании пользоваться смартфонами на рабочем месте. Свой твит он сопроводил комментарием: «Савельев (Виталий, гендиректор компании — ред.) окончательно головой поехал».

Сам Савельев заявлял, что Алешковского лишили бонусов заслуженно: «Люди, которые хамят в соцсетях, должны понимать, что за это придется отвечать». После этого СМИ сообщили, что транспортная прокуратура проверит слова гендиректора авиакомпании на предмет злоупотребления полномочиями.