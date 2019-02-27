В Германии начался суд по делу племянника Дмитрия Киселева

В Высшем земельном суде Мюнхена начали рассматривать дело об участии в боевых действиях на востоке Украины Сергея Киселева, племянника российского телеведущего Дмитрия Киселева, сообщает RTVI.

Cледствие считает, что Сергей Киселев планировал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины для включения в состав России части украинской территории. Как отмечает телеканал, Баварская прокуратура обвиняет его в подготовке преступления, угрожавшего государственной безопасности, и в нарушении закона о контроле над оружием. Сам факт участия Сергея Киселева в боевых действиях суд не рассматривает.

Расследование дела началось в конце 2017 года. В мае прошлого года немецкая полиция получила европейский ордер на арест Сергея Киселева, после чего его задержали в Болгарии и депортировали в Германию, где заключили под стражу.

Как утверждает телеканал Ostwest, Сергей Киселев находится в Германии приблизительно с 1996 года. Двумя годами ранее он получил сан священника в Афонском монастыре в России и около двух лет служил в Казанском соборе на Красной площади в Москве.

Дмитрий Киселев в интервью «Радио Свобода» в 2016 году рассказывал о том, что его племянник воевал на Донбассе. В интервью блогеру Юрию Дудю в этом году он отмечал, что Сергей Киселев «награжден даже какой-то медалью».