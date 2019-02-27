Московские приставы начали розыск должников через городскую систему распознавания лиц

Судебные приставы в Москве начали разыскивать должников через камеры уличного видеонаблюдения. Об этом ТАСС рассказал главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских.

По его словам, такая возможность появилась, благодаря получению доступа к единому центру хранения данных: «В настоящее время около 1,5 тысячи фотографий должников загружены в указанную систему с целью обнаружения их на территории города».

Замородских не привел число должников, которых удалось вычислить подобным способом, однако отметил, что уже есть «неплохой результат».

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Система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц заработала в Москве в сентябре 2017 года. Сообщалось, что она состоит из более 160 тысяч камер, которые расположены в городских подъездах, школах, детских садах, стадионах и других общественных местах.

К системе городского наблюдения на тот момент были подключены порядка 16 тысяч пользователей — сотрудники правоохранительных органов, государственных и муниципальных организаций. У москвичей также была возможность подключить свои камеры к общегородской сети.