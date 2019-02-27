Адвокаты пожаловались в прокуратуру Ярославля и Краснодара на экскурсионный поезд с военными трофеями из Сирии

Адвокаты Ирина Бирюкова и Алексей Аванесян пожаловались в прокуратуру Ярославля и Краснодара соответственно на военно-патриотическую акцию «Сирийский перелом» Министерства обороны России, пишет «МБХ медиа».

По словам Бирюковой, выставка с военными трофеями из Сирии незаконна в силу ч. 2 ст. 9 Конституции. Кроме того, для нее необходимо установить возрастное ограничение для лиц, не достигших 18 лет, утверждает адвокат.

«По информации „Вестей“, туда уже и с детьми ходят. Это возмутительно и жутко. Мне уже начали писать жители, причем не только Ярославля, о том, что это недопустимо. Я надеюсь, что и другие города России к нам присоединятся», — отметила она.

В случае если прокуратура признает, что для выставки был необходим возрастной ценз, то ее организаторам может грозить административная ответственность, вплоть до закрытия экспозиции.

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» стартовала 23 февраля. Минобороны решило отправить из Москвы до Владивостока поезд с трофеями из Сирии, он должен вернуться к Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Среди экспонатов — самодельные взрывные устройства, гранаты, мины и фугасы. На отдельных железнодорожных платформах планировали разместить образцы военной техники террористов, в том числе «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и танк Т-55.