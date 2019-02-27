Прокуратура Швеции начала расследование о причастности Swedbank к отмыванию денег

Шведская прокуратура начала расследование в отношении шведского банка Swedbank из-за информации об отмывании денег в датской финансовой организации Danske Bank, сообщает SVT.

Как сообщил главный прокурор Управления по экономическим преступлениям Швеции Томас Лангрот, будут проверять, в частности, получили ли 15 крупнейших акционеров Swedbank данные о сомнительных операциях банка до публикации этой информации SVT.

Телекомпания отмечает, что прокурор сам инициировал расследование в отношении Swedbank.

SVT 20 февраля сообщила, что в 2007-2015 годах через Swedbank проводились денежные операции, которые использовались предположительно для отмывания денег. Cредства переводились на счета Swedbank и Danske Bank в странах Балтии, отмечает телекомпания, сумма переводов составила, по разным данным, от 4,3 млрд до 5,8 млрд долларов.

В августе прошлого года Эстония начала расследование об отмывании денег через эстонский филиал Danske Bank по заявлению главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он потребовал возбудить против банка уголовное дело.

В мае 2018 года финансовая разведка эстонской полиции опубликовала ежегодный доклад, в котором говорится, что за 2011-2016 годы через банки страны было отмыто более 200 млрд евро. В основном деньги шли из России, Азербайджана и Молдовы.

Конкретные банки в докладе не назывались, однако из предыдущих расследований стало известно, что в отмывании денег был задействован эстонский филиал Danske Bank. До этого, в 2017 году, его оштрафовали на 1,7 млн евро за несоблюдение европейского законодательства.